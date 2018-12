Luca D’Angelo: “Non ci gira bene, i tifosi? Giusti i fischi”

PISA – Dopo il pareggio contro l’Albissola mister Luca D’Angelo analizza il match con i liguri della sua squadra.

“La fortuna non sta girando dalla nostra parte. In due gare abbiamo preso cinque pali. Sono molto rammaricato. Al momento ogni occasione che abbiamo a sfavore ci va male. Dobbiamo migliorare purtroppo non riusciamo ad uccidere le partite questa è la grande tristezza. Non posso rimproverare niente ai miei ragazzi.

Detto questo adesso dobbiamo pensare alla Coppa Italia e alla gara con il Novara. Capisco i tifosi se la squadra non vince è giusto che fischino perché ci hanno sorretto fino al fischio finale dell’arbitro”.