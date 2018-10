Luca D’Angelo: “Non sottovaluteremo il Gozzano. Masucci valore aggiunto per l’attacco”

PISA – Nel giorno dell’antica vigilia della sfida al Gozzano mister Luca D’Angelo ha parlato davanti a microfoni e taccuini.

di Giovanni Manenti

Il Gozzano é una squadra pericolosa in fase offensiva, con qualche lacuna in difesa, ma è abituata a manovrare, ed il fatto che si giochi in un campo stretto e sintetico come quello di Vercelli non ci deve condizionare più di tanto”.

“Moscardelli non è al cento per cento, ma è in fase di recupero e valuterò all’ultimo se schierarlo o meno, mentre tutti gli altri sono a disposizione”.

“È più semplice giocare contro squadre che ci affrontano a viso aperto, contro formazioni che si chiudono l’unica arma a nostra disposizione è aumentare la velocità dei tempi delle nostre azioni offensive, il che fa parte del percorso di crescita”

“Spero che Marconi si sblocchi quanto a goal, ma lo vedo in crescita rispetto alle prime uscite ed anche se non segna se la prestazione è come quella di mercoledì io sono soddisfatto, così come lo sono di Masi, pur se anche lui ha margini di miglioramento al pari di Buschiazzo, pur se le cose di cui vado più fiero è la crescita complessiva del Gruppo e l’apporto positivo che coloro che entrano a partita in corso danno al complesso”.

“Non credo che sottovaluteremo il Gozzano visto le loro buone prestazioni e sono sicuro che servirà una squadra ben concentrata per poter centrare un risultato positivo”.

“Il fatto di preferire una fascia o l’altra in fase di impostazione del gioco dipende da quale scelta opto in fase difensiva, avendo comunque la possibilità di contare su due soluzioni di esterni entrambe favorevoli a cominciare dalla crescita di Birindelli che quest’anno viene impiegato in una posizione per lui nuova ed al pari di Cuppone, anch’egli molto giovane e che può contare su di una qualità fisica di prim’ordine, mentre per ciò che riguarda Masucci non può certo rappresentare una sorpresa le sue buone prestazioni, visto la sua esperienza e le sue caratteristiche tecniche che lo portano ad essere un valore aggiunto per l’attacco”.