Luca D’Angelo: “I nuovi arrivi si stanno integrando bene”

STORO – Al termine dell’ultima amichevole con l’Eto Futball prima del rientro a Pisa Mister Luca D’Angelo ha fatto il punto della situazione.

di Maurizio Ficeli

Il mister pescarese parte con un elogio al nuovo preparatore atletico Marco Greco: “È stato il mio preparatore quando giocavo nel Rimini e poi in seguito ha fatto tutta la trafila con me a Caserta Andria, Rimini ed Alessandria. Doveva essere già a Pisa dalla scorsa stagione ma per sue complicazioni ciò non era potuto avvenire, mentre quest’anno si è presentata la possibilità e sono davvero felice di avere al mio fianco un collaboratore che stimo. Ringrazio la società per averlo portato a Pisa”.

Sulla preparazione della squadra afferma: “Ha lavorato bene dal punto di vista atletico e poi a livello di gruppo siamo praticamente quelli dello scorso anno, con i nuovi arrivati che si sono bene inseriti. Gente come Belli e Ramzi Aya sono di esperienza e sanno che per conquistarsi il posto in squadra dovranno pareggiare l’impegno dei giocatori dell’anno passato. Vedo comunque i vecchi ed i nuovi pienamente integrati”.

D’Angelo conclude parlando delle condizioni di Di Quinzio e degli altri infortunati: “Deve stare fermo 15 giorni per una botta presa ad un occhio in allenamento, mentre per gli altri sono infortuni che dopo 15 giorni di lavoro ci stanno”.