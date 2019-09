Luca D’Angelo: “Ottima prova dei ragazzi, peccato averla persa”

PISA – Mister Luca D’Angelo analizza la sconfitta della sua squadra per mano dell’Empoli.

“La squadra nel primo tempo ha giocato benissimo meritavamo qualcosa in più ed invece siamo andati addirittura sotto. Abbiamo fatto un ottima prova, peccato per la sconfitta. Quello che è successo negli ultimi otto minuti dispiace, perché abbiamo preso gol su un rimpallo. Il fallo su Masucci pare ci fosse, però il tutto non addolcisce la pillola. Voglio ringraziare Ingrosso che è rimasto in campo fino alla fine nonostante gli fosse uscita una spalla. Di Quinzio l’ho tolto perché era stanco, non giocava da Trieste. I gol sono stati tutti episodi sfortunati. Il nostro percorso sarà accidentato. Il nostro obiettivo sarà raggiungere la salvezza prima possibile e pensare partita dopo partita”.