Luca D’Angelo: “Pari darebbe stato più giusto il primo gol era in fuorigioco”

PISA – Mister Luca D’Angelo analizza la beffarda sconfitta all’Arena per mano dell’Entella.

di Antonio Tognoli

“Il primo tempo è stato molto equilibrato, nella ripresa abbiamo attaccato solo noi e avremo meritato il pareggio. Il primo gol era in fuorigioco. Se ci fosse stata la VAR sarebbe stato annullato però non voglio addossare colpe alla terna perché era una situazione delicata. Se andiamo a vedere abbiamo creato più occasioni con l’Entella che in altre gare, infatti il migliore in campo è stato il loro portiere Contini. Non possiamo modificare il nostro assetto per l’assenza di Marconi. Questo modo di giocare ci H portato a non so quante vittorie. Noi continueremo su questa strada e poi vedremo se ci sarà spazio anche per il gioco in contropiede con Fabbro. La nostra squadra ha un animo eccezionale, quindi sono molto soddisfatto della prova dei miei ragazzi. Giani ci può essere utile anche per le prossime partite. Contro l’Entella poteva fare anche gol”.