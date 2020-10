Luca D’Angelo: “Partita complicata contro un Empoli primo in classifica. Ci vorrà una prestazione di livello da parte del Pisa”

PISA – Il tecnico nerazzurro Luca D’Angelo ha parlato nella consueta conferenza pre-gara alla vigilia del derby fra Empoli e Pisa.

di Maurizio Ficeli

“Sarà sicuramente una partita molto complicata, al cospetto di un Empoli primo in classifica e costruito per vincere il campionato e che tra l’altro sta facendo molto bene, quindi da parte del Pisa ci vorrà una prestazione di livello come quella contro il Monza, anche perché possediamo una rosa che ci permette di variare con diversi giocatori“.

“Chi starà meglio fisicamente sarà in campo subito dall’inizio, mentre gli altri lo saranno a gara in corso. Del resto in questa squadra non esistono titolari inamovibili e con il mio staff possiamo cambiare la squadra a nostro piacimento anche perché c’è un livellamento verso l’alto di tutto il gruppo“.

Sulla gara del Castellani afferma:”Possiamo fare risultato anche ad Empoli se riusciamo a giocare con lo stesso atteggiamento tenuto a Salerno nel primo tempo, nel quale direi che abbiamo fatto bene, adottando lo stesso spirito con cui abbiamo affrontato il Monza“.