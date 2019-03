Luca D’Angelo: “Partita perfetta, Izzillo giocatore forte, abbiamo sempre creduto in lui”

PISA – Mister Luca D’Angelo analizza il successo contro la Carrarese. Prima dell’inizio del match il tecnico nerazzurro ha caricato la squadra insieme agli atleti della nazionale paralimpica di scherma.

“Izzillo è un giocatore forte e noi dello staff abbiamo avuto sempre molta fiducia in lui, oggi è entrato bene ha fatto gol e noi siamo molto contenti per lui. Abbiamo fatto un primo tempo splendido e un grande secondo tempo. Il risultato ci sta stretto. Oltre alle molte occasioni da gol abbiamo qualcosa da recriminare. Non so se il gol di Masucci era da annullare, credo di no, ma va bene così. Abbiamo pressato tanto, siamo stati bravi davvero”.