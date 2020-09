Luca D’Angelo: “Partite utili per mettere minutaggio nelle gambe e fare esperienza”

REGGIO EMILIA – Al termine del Triangolare al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia il mister nerazzurro Luca D’Angelo ha tenuto una breve conferenza stampa.

di Maurizio Ficeli

“Con la società abbiamo concordato di organizzare amichevoli sicuramente complicate sotto tutti i punti di vista perché affrontiamo squadre di serie A, però ci è utile per crescere contro squadre più competitive di noi. Sono partite utili per mettere minutaggio ed esperienza,perché contro abbiamo due squadre di serie A sono formative per noi, perché noi abbiamo pochi giocatori che hanno giocato in serie A, credo solo Pisano e Caracciolo“.

“La squadra sta lavorando bene con convinzione e voglia, sappiamo che i punti dell’anno scorso dobbiamo archiviarli, affronteremo un campionato diverso, con squadre provenienti dalla Lega Pro che punteranno a posizione di vertice, noi dovremmo essere fastidiosi. Il calendario è difficile da commentare, il campionato di B è equilibrato ed è sempre complicato fare pronostici“.