Luca D’Angelo: “Peccato non averla vinta”

PISA – Mister Luca D’Angelo analizza il pareggio (2-2) contro il Siena.

“Resta il rammarico di non averla vinta per le occasioni che abbiamo creato. La squadra non ha mai rischiato, di per contro abbiamo creato tanto segnando solo due gol. Il metro dell’arbitro sbagliato? Forse si, ma se ha visto cosi nessuno può farci niente. Dal campo il gol di De Vitis sembrava buono pero non ho avuto modo di rivederlo. Il mercato ci ha portato nuovi arrivi importanti adesso dobbiamo recuperare Liotti e Marconi. Ci sarà bisogno di tutta la rosa perché ci saranno molti impegni ravvicinati”.