Luca D’Angelo: “Una promozione strameritata”

PISA – Luca D’Angelo felice e commosso al termine della gara che ha sancito la conquista della serie B del Pisa dopo due anni e mezzo.

di Maurizio Ficeli

“Abbiamo meritato questa vittoria, abbiamo fatto un primo tempo eccezionale e dei grandi supplementari loro hanno tirato una sola volta in porta in occasione del gol su rigore. Una bellissima atmosfera, abbiamo fatto gol decisivi con Carrarese ed Arezzo ed abbiamo meritato questa serie B. Sono molto felice per mia moglie e le bimbe e per mio padre che da lassù mi ha dato una mano. La dedico a loro questa vittoria. I ragazzi sono stati eccezionali hanno creduto fino all’ultimo questa promozione”.