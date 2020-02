Luca D’Angelo: “Prova straordinaria. Abbiamo meritato di vincere”

CREMONA – Mister Luca D’Angelo analizza il successo di Cremona al termine di una gara molto emozionante.

di Antonio Tognoli

“Non avremo nenche meritato di star sotto nel primo tempo. La squadra però si vedeva che era in una buona serata. Nel secondo tempo la squadra ha giocato una partita stupenda meritando di vincere, credo non ci siamo dubbi al riguardo fermo restando che il gol del 3-3 è arrivato da una punizione che non c’era come hanno ammesso i giocatori della Cremonese. Soddimo con il Chievo ci sarà aveva un leggero risentimento, Caracciolo aveva qualche linea di febbre. De Vitis sta benino ha preso una bella botta, ma ha giocato una gara straordinaria così come Masucci che si sta superando anche rispetto allo scorso anno. Minesso bravissimo ragazzo che si allena sempre da professionista sono contento per lui. Mi aspettavo facesse una grande partita così è stato ed è arrivato anche il gol. Verna aveva bisogno di giocare di più è stato accontentato dalla società dopo l’offerta della Ternana dove avrà modo di esprimersi con continuità. I tifosi sono stati straordinari come al solito. Hanno incitato senza sosta i nostri ragazzi e si sono meritati questo nostro successo che gli permette di gioire”.