Luca D’Angelo: “Ritiro proficuo, abbiamo lavorato tantissimo”

PISA – Un bilancio su questo ritiro che volge al termine anche da parte del tecnico nerazzurro Luca D’Angelo.

di Maurizio Ficeli



Lavoro. “Noi abbiamo lavorato tantissimo dal punto di vista fisico, infatti i ragazzi sono un po’ in difficoltà dal punto di vista della stanchezza, però era una cosa preventivabile ed ora quando torneremo giù a Pisa, lavoreremo di più dal punto di vista tattico e tecnico“.

Prossimi impegni. “Dobbiamo ancora pensare a lavorare questi 10/12 giorni che ci dividono dalla partita di Coppa Italia e dopo ci concentreremo per l’inizio del torneo“.

L’importanza di ritornare in ritiro dopo il periodo di pandemia. “Il ritiro è importante dal punto di vista fisico e del gruppo spogliatoio in particolare quest’anno, dove, come il primo anno, abbiamo cambiato tanti giocatori, quindi direi un ritiro proficuo“.