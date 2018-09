Luca D’Angelo: “Sconfitta pesante, ma andiamo avanti con fiducia”

PIACENZA – Si presenta in sala stampa Mister Luca D’Angelo, che analizza la gara iniziando all’episodio del rigore. Ecco la sua analisi.

di Maurizio Ficeli

“Da quello che mi dicono – esordisce così il mister pescarese – l’azione del rigore era fuori area e purtroppo quell’episodio ha condizionato la gara. Potevamo andare in vantaggio all’inizio con Moscardelli. Poi dopo il gol subito nel primo tempo, c’è stata quella punizione del 2 a 0. Certo, giocare in 10 ha condizionato la gara. Abbiamo giocato con due punte una partita complicata, dobbiamo fare di più. Il rigore non c’era ma non dobbiamo attaccarci questo, andiamo avanti con fiducia”.