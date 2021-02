Luca D’Angelo: “Servirà una grande partita per battere l’Empoli. Manganiello è uno dei migliori arbitri fischiera’ quello che vedrà”

PISA – Il tecnico nerazzurro Luca D’Angelo ha parlato nella consueta conferenza stampa alla vigilia del derby con l’Empoli.

di Maurizio Ficeli

Previsioni sul derby Pisa – Empoli: “È una partita che nasconde tante sofferenze per noi, perché è ovvio che incontriamo una squadra molto brava, ma allo stesso tempo noi possiamo dire la nostra nella gara di domani sera“.

Le gare dello scorso anno e quella di andata: “Le due partite dello scorso anno le abbiamo perse in maniera immeritata, mentre in quella di quest’anno all’andata l’Empoli ha giocato meglio di noi vincendo meritatamente“.

Sull’Empoli: “Abbiamo la possibilità di incontrare nuovamente questa squadra che per il momento è la migliore in questo campionato sia a livello di classifica e sia per ciò che propone in campo. L’ Empoli poi è partito bene in questo campionato e sta continuando, mentre noi abbiamo avuto qualche difficoltà in più sicuramente, però, come dico sempre, le partite hanno tutte una loro storia, sembra una frase fatta ma invece è la realtà, quindi domani sarà una nuova partita e mi auguro con un risultato diverso“.

Un confronto fra il Monza e l’Empoli: “Come organici, Empoli e Monza, insieme a Spal e Lecce, sono le migliori del campionato, l’Empoli ha grande regolarità nei risultati, gioca sempre 4312, mentre il Monza ha cambiato più volte, perché ha avuto un mercato più movimentato“.

Le condizioni della squadra: “La squadra sta bene, abbiamo recuperato tutti i giocatori, a parte i lungodegenti Masucci e Sibilli, gli altri ragazzi stanno tutti bene, c’è solo Pisano che ha un problemino alla schiena, perciò verrà valutato nella rifinitura, è stata una buonissima settimana, abbiamo tutte le possibilità per fare una grande partita perché serve quel tipo di gara per riuscire a vincere domani sera“.

Questione designazione arbitrale: “Si è parlato dell’arbitro, lo abbiamo fatto noi nelle settimane precedenti quando ci sono state situazioni a noi non favorevoli, rilevate anche da immagini televisive, lo ha fatto l’Empoli in settimana perché anche ai loro danni sono stati fatti sicuramente degli errori, però la designazione di domani penso che lasci tutti molto soddisfatti, perché Manganiello è uno dei migliori arbitri italiani e quindi fischiera’ quello che vedrà, mentre sul var siamo tutti d’accordo sul fatto che c’è ne sua urgente bisogno“.

Atteggiamento in campo: “Dobbiamo intanto cercare di giocare bene, perché questo è importante per fare risultato, giocare bene può significare tante cose, ma di certo non può mancare la grande voglia di arrivare in campo con grande tensione agonistica e poi tecnica e tattica, componenti che non dovrebbero mai mancare in una partita di calcio, la nostra squadra penso che possa ambire a tutte e tre queste situazioni ad altissimo livello anche domani sera“.

Il segnale che può dare il Pisa al campionato: “Credo che le partite vanno giocate al meglio possibile, è inutile guardare la classifica, bisogna solo fare più punti possibili per affrontare le prossime gare con voglia e determinazione“.