Luca D’Angelo: “Soddisfatto per la prova dei ragazzi. Resta un po di rammarico per non aver ottenuto una vittoria che avremmo meritato”

PISA – Al termine della gara fra Pisa e Cremonese mister Luca D’Angelo analizza il pari odierno.

di Maurizio Ficeli



“Abbiamo fatto una buona partita con una buona mezz’ora iniziale, dove dopo il gol abbiamo creato altre occasioni senza rischiare mai, poi l’ultimo quarto d’ora è venuta fuori la Cremonese, obbiettivamente una squadra forte, anche se c’è il rammarico per il gol subito su punizione, dove Bonaiuto ha fatto un bel gol“.

“Nel secondo tempo abbiamo fatto gol, ma c’è stato annullato ingiustamente, ma non abbiamo mai rischiato. Poi non c’era neanche il fuorigioco da parte di Masucci. Comunque la nostra squadra sta trovando il giusto equilibrio. Direi che con l’entrata in campo di forze fresche ha fatto sì che potessimo disputare un secondo tempo in crescendo. Quindi mi ritengo soddisfatto della prova dei ragazzi anche se resta un po’ di rammarico per una vittoria che avremmo meritato, anche perché la nostra è una squadra che ha la caratteristica di attaccare ed anche oggi lo abbiamo fatto,e se giochiamo come abbiamo fatto oggi, possiamo sicuramente vincere le gara future“.