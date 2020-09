Luca D’Angelo: “Sono molto soddisfatto di questo periodo di ritiro. La presentazione dei calendari è una bellissima vetrina per Pisa, complimenti al presidente Corrado”

MONTECATINI – Al termine della partita amichevole fra i nerazzurri e la primavera dell’Empoli, bilancio di fine ritiro in casa Pisa in Valdinievole affidato mister Luca D’Angelo.

di Maurizio Ficeli

“Abbiamo lavorato bene sia dal punto di vista fisico che tattico, non abbiamo avuto grossi problemi a livello di infortuni che in questo periodo è di solito il problema principale è quindi sono molto soddisfatto di questo periodo di ritiro svolto dai ragazzi“.

“Le partite adesso hanno un valore più che altro mentale, perché rompono la monotonia dei soliti lavori di corsa e di tattica e di forza, pertanto ci sta di giocare gare di questo tipo, è stato anche un test probante perché i ragazzi dell’Empoli sono molto bravi“.

“Sibilli e Loria adesso dobbiamo aiutarli ad inserirsi in determinati meccanismi ma loro hanno già la giusta idea di cosa significa indossare la maglia del Pisa, perciò nelle prossime settimane miglioreranno ulteriormente“.

“Adesso riposeremo questa domenica e poi da lunedì riprenderemo gli allenamenti a San Piero. Sulla presentazione del calendario a Pisa, credo che sia una bellissima vetrina per la città e per questo dobbiamo fare i complimenti al presidente Corrado che è riuscito a mantenere questa manifestazione, non mi aspetto nulla di particolare e chi avremo come avversario lo affronteremo“.