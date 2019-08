Luca D’Angelo: “Siamo stati in partita per un’ora. Bologna squadra vera”

PISA – Commenta la sconfitta contro il Bologna mister Luca D’Angelo.

“Siamo stati in partita fino al 60′ poi la squadra si è sfilacciata e il Bologna ha rischiato di farci ancora più male del 3-0. Dobbiamo imparare che quest’anno ci saranno squadre forti non avremo il possesso di palla al settanta per cento come lo scorso anno e dovremo imparare a soffrire anche senza palla. Il Bologna si è dimostrata una squadra vera sin dal riscaldamento. Siamo riusciti a stare in partita per un’ora e questo non è da sottovalutare”.