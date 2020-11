Luca D’angelo taglia il traguardo delle cento panchine nerazzurre

PISA – Contro il Cittadella mister Luca D’Angelo festeggia il raggiungimento delle 100 presenze sulla panchina nerazzurra. Un ulteriore traguardo vincente per il tecnico di origine pescarese, dopo i successi ottenuti all’ombra della Torre Pendente fra i quali spicca sicuramente la conquista ai play off della promozione in B a Trieste, che resterà indelebile nei suoi e nei nostri occhi.

Luca D’Angelo è un un personaggio sicuramente entrato nel cuore di tutta la tifoseria nerazzurra ed oltre che un bravo tecnico, competente e che fa del lavoro il suo credo quotidiano, è anche una persona eccezionale a livello umano. Semplicità ed umiltà la fanno sempre da padrone e risultano ogni qualvolta caratteristiche determinanti, utili al fine di ottenere quei successi che resteranno negli annali della storia del Pisa.

La redazione di Pisanews si associa agli auguri per il raggiungimento di questo prestigioso traguardo. Cento di questi giorni, mister Luca D’Angelo!!!