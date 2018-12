Luca D’Angelo: “Tutti hanno fatto la sua parte. Siamo pronti per disputare un bel derby a Pontedera”

PISA – Il mister nerazzurro Luca D’Angelo analizza il successo per 2-0 sull’Arzachena.

“Una settimana fa l’Arzachena ha battuto il Siena e pochi giorni fa a Piacenza non avrebbe meritato di perdere. Non è stato semplice come sembra. Tutti hanno fatto la loro parte. Per Masi e Liotti sembra essere un problema muscolare di poco conto. Vedremo. Tra Moscardelli e Masucci Gaetano ha dimostrato di stare meglio alla luce degli impegni ravvicinati avuti in queste ultime settimane. Le partite per noi sono tutte importanti. Il Pontedera sta facendo un buon campionato, ma il Pisa domenica ha le carte in regola per fare bene e sono sicuro che lo farà. Fino a due settimane fa eravamo la seconda difesa del campionato poi i 4 gol a Carrara hanno dato un altra lettura del campionato”.