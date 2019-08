Luca D’Angelo: “Un pareggio importante. A livello tattico siamo stati perfetti”

PISA – Mister Luca D’Angelo commenta il pari a reti bianche della sua squadra nella prima giornata di campionato contro il Benevento.

“La squadra dal punto di vista tattico ha disputato una grande partita. Dal punto di vista qualitativo invece potevamo fare meglio.

“Ho cercato densità a centrocampo nel primo tempo nella ripresa ho giocato a tre in difesa per osare qualcosa di più”.

“Il Benevento è una signora squadra. Una squadra di grande personalità. Abbiamo avuto il merito di limitarla. Non dimentichiamoci che lo scorso anno è arrivato terzo in serie B. Ha Sau e Coda che sono un lusso per la categoria”.

“Forse numericamente abbiamo bisogno di un difensore, se troviamo quello giusto perché quando manca Meroni siamo un po’ corti”

“L’auspicio è che anche in serie B arrivi il Var, anche se in occasione del rigore dalla mia visuale non si vedeva niente se Montipò era o no sulla riga di porta”.