Luca D’Angelo: “Un’emozione vedere uno stadio così”

PISA – Nel dopo gara dell’Arena scende nella sala stampa a commentare la vittoria del Pisa Luca D’Angelo.

Birindelli a sinistra sapevo che se la sarebbe cavata bene. Nel primo tempo non avevamo giocato male, non avevamo rischiato niente. Ad inizio ripresa dopo l’errore di Benedetti sul rigore siamo andati in difficoltà. Moscardelli è stato decisivo. Giocatore del suo carisma bisogna aggrapparsi in queste situazioni. Stiamo battendo il record di rigori contro. Siamo a undici però questa volta è andata bene. Abbiamo preso l’ennesimo palo, ma oggi a differenza di altre volte siamo riusciti a vincere. È stato emozionante vedere una Curva così. Ringrazio la Curva che ci ha sostenuto e lo fa anche quando non lo meritiamo. Parte del merito della vittoria è loro”.