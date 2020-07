Luca D’Angelo: “Vittoria meritata, abbiamo avuto noi le migliori occasioni”

PISA – Al termine dell’incontro vinto dal Pisa per 2 a 0 a spese del Cittadella parla il mister nerazzurro Luca D’Angelo che analizza soddisfatto questo ulteriore successo della propria squadra.

di Maurizio Ficeli



“Mancano sei partite alla fine, fino ad ora abbiamo fatto un bel campionato, dobbiamo essere bravi ad affrontare queste ultime gare che ci restano. Dobbiamo fare ogni partita al massimo cercando di prendere più punti possibili in casa e fuori. Riguardo alla rete segnata da Marin sono davvero felice per un giovane come lui e per l’attaccamento che il giocatore ha per la maglia. Oggi è stata una partita impostata sulle seconde palle perché il Cittadella è una squadra molto forte e se ti prende il campo e ti dà pressione ma noi non glielo abbiamo concesso, e poi, tolta la parata di Gori alla fine, le occasioni migliori le abbiamo avute noi. Il Cittadella ha una grande organizzazione di gioco grazie al suo mister e sono certo che lotterà fino alla fine per la promozione diretta“.

Sulle condizioni di Masucci afferma: “Ha preso una botta, valuteremo le sue condizioni nei prossimi giorni. La squadra ora avrà due giorni di riposo per ricaricare le batterie e si ritroverà lunedì per preparare la gara di Pordenone. Sono contento per le soddisfazioni che stiamo dando ai nostri tifosi“.