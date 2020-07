Luca D’Angelo: “Vittoria meritata, abbiamo dominato la partita”

PISA – A fine gara mister Luca D’Angelo commenta la vittoria del Pisa contro il Trapani per 3 a 2 che ha permesso così alla compagine nerazzurra di raggiungere con 50 punti la salvezza matematica a 3 giornate dal termine della regular season conquistando la zona playoff.

di Maurizio Ficeli



“Si è vero stavolta i tre punti sono arrivati nel recupero, però sarebbe ingiusto secondo me dire che abbiamo vinto alla fine, perché noi abbiamo strameritato la vittoria, abbiamo avuto dieci minuti un po’ così e dopo il 2 a 0 ci ha un po’ anestetizzzato. Abbiamo commesso alcuni errori di posizionamento, il Trapani nelle uniche due occasioni che si è portato avanti, ha fatto due gol, ma noi abbiamo dominato la partita, quindi vittoria più che meritata, abbiamo giocato meglio ed avuto più occasioni da gol di loro. Qualche errore sul pareggio lo abbiamo pagato a caro prezzo però poi la squadra ha avuto l’intelligenza di rimettersi a giocare per conquistare la vittoria. La squadra ha messo poi nelle condizioni gli attaccanti di segnare. Mi è piaciuto il fatto che sul 2-2 la squadra ha mantenuto la giusta calma. Ora dobbiamo pensare a fare punti a Cosenza senza guardare la classifica. Riguardo all’infermeria Masucci la prossima settimana dovrebbe aggregarsi al gruppo, mentre per Belli ci vorrà un po’ più di tempo“.