Luca D’Angelo: “Vittoria meritata, abbiamo giocato una gran bella gara a livello tattico”

PISA – Al termine della gara del “Moccagatta “di Alessandria dove il Pisa ha battuto la Juventus U23 per 3-1 si presenta in sala stampa per commentare una vittoria che mancava dal derby di Lucca solo il Mister nerazzurro Luca D’Angelo, in quanto il presidente Giuseppe Corrado parlerà in una conferenza stampa solo martedì prossimo.

di Maurizio Ficeli

“È stata una vittoria sofferta – afferma il mister pescarese – anche perché nei primi 20′ abbiamo fatto fatica poi dopo la rete del vantaggio la squadra si è sciolta e siamo riusciti così a cogliere una vittoria meritata”.

D’Angelo prosegue ancora: “La squadra gioca ancora frenata per i mancati risultati che ci sono stati ma, ripeto dopo il vantaggio i ragazzi si sono sciolti, comunque abbiamo giocato una buona partita. Siamo felici per questa vittoria che ci voleva davvero, con la squadra che ha giocato una bella partita dal punto di vista tattico e del gioco. Ringrazio i tifosi che anche oggi ci hanno sostenuto e son contento di averli fatti felici”

Sul l’Arzachena prossimo avversario afferma: “Con i sardi in casa dovremmo confermare quanto di buono fatto oggi”.

Per ultimo D’Angelo parla di chi oggi non c’era e della loro possibilità di essere recuperati: “Buschiazzo difficilmente recupererà , mentre su Cernigoi e Marin valuteremo in questi giorni il dal farsi”.