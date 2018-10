Luca D’Angelo: “Vittoria meritata, chi è subentrato ha fatto la differenza”

PISA – Mister Luca D’Angelo a fine gara rassicura tutti sulle sue condizioni e analizza la gara dei suoi.

“Sono influenzato, lo stress da gara mi ha procurato un fastidio ma ora sto bene”.

“La vittoria è meritata loro ci hanno messo in difficoltà ma noi siamo stati migliori. Siamo stati bravi contro una squadra che darà noia a molte squadre. Abbiamo bloccato abbastanza bene le fonti del loro gioco, Ledesma. Moscardelli non lo abbiamo rischiato non ne valeva la pena perché ho anche altri giocatori che mi garantiscono la prestazione. Samuele Birindelli ha fatto un primo tempo eccezionale, Gucher ha fatto una buona prestazione, ma chi è subentrato ha fatto la differenza per la partita sono stati tutti bravi, anche se la squadra deve crescere totalmente. Io non cambio perché voglio far vedere che sono bravo, ma per dare spazio un po’ a tutti perché sarà importante come non mai quest’anno dare spazio a tutta la rosa”.