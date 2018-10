Luca D’Angelo: “Vogliamo fare un campionato importante”

PISA – Al termine della gara vittoriosa dei nerazzurri con il Gozzano per 2 a 0, parla Mister Luca D’Angelo per commentare la terza vittoria consecutiva per il Pisa.

di Maurizio Ficeli

“Noi vogliamo fare un campionato importante sapendo che la concorrenza è tanta, ci sono Siena e Carrarese ed altre e non sarà semplice. La società dopo lo scorso anno è partita a fari spenti ma noi stiamo facendo un percorso importante. Stasera i ragazzi sono stati intelligenti a gestire la gara.

D’Angelo oltre che per tutta la squadra ha parole di elogio per Brignani e Birindelli: “Ha grande impatto e personalità” – dice del primo – “Mentre Birindelli è un giocatore importante di personalità e doti fisiche. Malgrado non sia molto alto è eclettico e può fare molti ruoli”.