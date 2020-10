Luca Mazzitelli : “Contento della mia prestazione, peccato per il risultato, volevamo la vittoria”

PISA – Protagonista della partita fra Pisa e Cremonese, il nuovo arrivato Luca Mazzitelli, centrocampista, scelto subito da mister D’Angelo per dare sostanza alla linea mediana.

di Maurizio Ficeli

“Sono contento di aver giocato fin dall’inizio, mi dispiace per il risultato perché volevamo la vittoria ma nel complesso sono soddisfatto di come mi sono inserito in squadra. Secondo me in queste prime due partite abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato, ma comunque siamo sulla strada giusta per ottenere grandi risultati. Siamo una compagine solida che ha le idee chiare su ciò che vuole ottenere“.

“Sono arrivato a Pisa per fare bene facendo dei passi avanti utili per la mia carriera di calciatore, come caratteristiche preferisco il ruolo di mezzala in un centrocampo a tre, oltre a quello di mediano davanti alla difesa. Ma ora guardiamo avanti, e dopo qualche giorno di riposo, riprenderemo a prepararci per affrontare le prossime gare cercando di recuperare quei punti che abbiamo perduto