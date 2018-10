Luca Nannipieri: “Le Officine Garibaldi la vera cultura a Pisa”

PISA – “La vera cultura a Pisa? Si fa alle Officine Garibaldi” afferma il critico d’arte Luca Nannipieri.

“In città il vero polmone culturale che produce iniziative su iniziative, conferenze su conferenze, approfondimenti dopo approfondimenti, in modo trasversale, interdisciplinare, gemellando realtà e linguaggi diversi, senza puzza sotto il naso, senza pigrizie, non è uno spazio universitario (come ci si aspetterebbe), non è l’assessorato alla cultura (come sarebbe doveroso), non è Palazzo Blu (che ha indubbiamente i suoi meriti), ma è appunto questa strana nuovissima agorà, le Officine Garibaldi, gestita dalla Cooperativa Paim, che sforna continue suggestioni e conoscenze per chi non si vuole fare impigrire dalla grigia passività di una città come Pisa.

Mi auguro che le Officine Garibaldi continuino ad aumentare il loro richiamo culturale e didattico, staccando così per duttilità delle proposte e per coinvolgimento collettivo, il mesto SMS, la pigra Sapienza, la proibitiva Scuola Normale, così da imporsi come protagonista imprescindibile per ogni spettro del sapere umano, dallo scientifico all’artistico, dal filosofico al gastronomico”.