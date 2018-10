Luca Nannipieri ospite de La Pecora Nera

PISA – Dopo il Sindaco di Pisa Michele Conti e l’attore e assessore Andrea Buscemi, l’ospite di questa settimana del talk show La Pecora Nera, l’appuntamento del giovedì ideato e diretto dal Sindaco di Abetone Cutigliano Diego Petrucci è il critico d’arte Luca Nannipieri, volto della RAI (sua la rubrica d’arte al Caffè di RaiUno), premiato al Gran Galà durante l’ultima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia come uno dei più importanti critici d’arte italiani e uno dei più mediaticizzati con Vittorio Sgarbi e Philippe Daverio.

Giovedì 25 ottobre, alle ore 18.45, nei locali di via Lalli 8, con diretta Facebook, Nannipieri sarà “La pecora Nera” della serata per parlare di cultura, politica e attualità, con il sindaco Petrucci, discutendo del suo libro “Il grande spettacolo dell’arte”, andato in ristampa, presentato su RaiUno, al Caffè di UnoMattina, ed esposto in più di 20 città e comuni italiani, tra cui Milano, Venezia, Bari, Siracusa, Firenze, La Spezia, Lucca, Pisa, Pietrasanta, così come il libro precedente “Bellissima Italia” pubblicato dalla RAI. Sponsor dell’evento Fattoria Lischeto a Volterra.