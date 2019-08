PISA – A commentare la vittoria del Pisa contro il Potenza il centrocampista Luca Verna.

“Nel calcio non c’è mai niente di banale, non era facile vincere il Potenza è una squadra attrezzata e nel primo tempo ci ha messo in difficoltà, noi però l’abbiamo gestita bene e credo che il risultato finale sia giusto. Il nostro è sempre stato un gioco offensivo, il mister vuole questo gioco con tutti i giocatori ad attaccare la profondità. Stiamo continuando il lavoro iniziato l’anno scorso”.