Luca Verna: “Vittoria importante su un campo difficile”

TRAPANI – Ad inizio gara Luca Verna faceva parte dei tre centrocampisti nel 4-3-2-1 disegnato da mister Luca D’Angelo poi dopo l’uscita di De Vitis è stato spostato davanti alla difesa.

di Maurizio Ficeli

Sul roboante successo del Pisa a Trapani afferma: “Mi fa piacere la doppietta del Mosca, è un leader mi fa piacere per lui come della vittoria colta in un campo difficile. Nel primo tempo abbiamo fatto la partita, siamo stati bravi a salvare palle insidiose sulla linea con Gucher e poi è stato bravo Gori, veramente un portiere affidabile. Il vento ha un po’ condizionato la partita. Bisognava essere bravi ad amministrare le traiettorie”.