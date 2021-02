Luca Vido: “Abbiamo avuto una reazione da grande gruppo”

PISA – Luca Vido con il suo gol al minuto 58 ha dimezzato il momentaneo svantaggio con il Vicenza, ridando fiato alle speranze del Pisa, che poco dopo è pervenuto al pareggio.

di Maurizio Ficeli



“Un pareggio giusto anche se comunque abbiamo lottato tutto il secondo tempo per riuscire a pareggiare a ed a vincerla. Dopo il primo gol subito, siamo andati un po’ in confusione, non siamo riusciti a tirare fuori le nostre potenzialità e li abbiamo un po’ subiti. Siamo rientrati negli spogliatoi, ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che bisogna avere una reazione da grande gruppo e l’abbiamo avuta. L’importante era pareggiarla, un punto contro una squadra che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo dal punto dell’aspetto fisico, poi siamo venuti fuori, contenti di avere conquistato un punto importante per noi. Riguardo al mio gol, sono contento, un bel gol come quello di Luca Mazzitelli che è stato ancora più bello.Noi ora guardiamo avanti, la classifica è corta, noi andremo ad Ascoli con le nostre idee per fare risultato“.