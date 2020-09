Luca Vido: “Abbiamo fatto una grande gara. Lotteremo per dare soddisfazione ai nostri tifosi”

PISA – Luca Vido ha segnato il gol che ha regalato il momentaneo vantaggio al Pisa facendo sperare i tifosi in una vittoria in terra emiliana.

di Maurizio Ficeli



“Sono contento per il mio gol e perché nonostante il pareggio abbiamo fatto una grande partita. Dopo il 2 a 1 abbiamo incanalato la partita a nostro favore, ma non siamo riusciti a tenere il vantaggio, comunque tutta la squadra ha lottato fino alla fine, loro ci hanno pressato bene, ma direi che è un bel punto contro una Reggiana che dirà la sua“.

“Siamo comunque una squadra di carattere perché avevamo preso un gol che ci poteva spezzare le gambe, invece abbiamo resistito, preso il possesso del campo, abbiamo segnato un grandissimo gol con Antonio Caracciolo, e poi abbiamo attaccato ancora, facendo la nostra partita. Come reparto offensivo siamo 5 grandi attaccanti, il mister fa le sue scelte ed io darò sempre il 110% per farmi trovare sempre pronto. Mi trovo bene con Marconi, è un grande attaccante. Il campionato di serie B sarà difficile anche se è troppo presto per stilare un bilancio, posso dire che lotteremo sempre per i tre punti e per fare un grande campionato e dare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi che se lo meritano“.