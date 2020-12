Luca Vido: “Il mio sogno? Vincere il pallone d’oro con il Pisa”

PISA – Luca Vido è stato uno dei giocatori più positivi del Pisa schierati da mister Luca D’Angelo in questo inizio di stagione sicuramente a rilento da parte dei nerazzurri. L’attaccante nerazzurro ha parlato attraverso i canali ufficiali nerazzurri.

di Antonio Tognoli

“Il mio sogno? Vincere il pallone d’oro con il Pisa” – ha detto l’attaccante di Luca D’Angelo che l’8 Maggio 2017 segnò proprio contro il Pisa i primi due gol nella serie cadetta, dopo una lunga trafila nelle giovanili di Milan e Atalanta.

L’attaccante di mister Luca D’Angelo si descrive: “Mi piace svariare sul tutto il fronte di attacco. In Nazionale avevo sulle spalle il numero dieci, ma a me piace anche giocare da falso nueve”

“Si può dire che le maggiori soddisfazioni le ho avute con le Nazionali. Sono partito dall’Under 14 fino all’Under 21“. Nel 2013 ha partecipato agli Europei Under 17 (nei quali l’Italia è stata finalista perdente) nel medesimo anno ha anche segnato due gol in altrettante partite amichevoli con l’Under 18. Il primo gol in Under 21 lo realizza proprio a Ferrara laddove il Pisa si recherà sabato prossimo contro la SPAL fissando sul 4-0 il punteggio contro il Marocco.

Con il Perugia di Nesta invece ha avuto maggior spazio. “Con mister Nesta a Perugia ho avuto la possibilità di giocare per tutto l’anno con la massima fiducia“. Con il Grifo ha disputato trentadue gare segnando dieci gol. Proprio all’Arena la scorsa stagione Vido segnò l’1-0 decisivo proprio al Perugia nella vittoria per 1-0 dei nerazzurri che fu l’ultima gara all’Arena prima dell’emergenza Covid-19.

Vido si sofferma poi a parlare dell’Atalanta, la squadra proprietaria del suo cartellino. “Sta facendo benissimo, Il Papu Gomez è un giocatore totale che è ddfinitivente esploso a cui piace giocare a tuttocampo”