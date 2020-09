Luca Vido: “Il ritorno a Pisa era quello che volevo”

PISA – Luca Vido pochi giorni fa ha rinnovato il prestito con il Pisa. L’attaccante di proprietà dell’Atalanta esterna la sua gioia dopo il test match con il Sassuolo.

di Maurizio Ficeli

“Sono contento di essere tornato a Pisa, era quello che volevo e desideravo dall’ultima partita dopo Frosinone e questo anno speriamo di fare ancora meglio. Qui mi son trovato bene, spero ritornino i tifosi allo stadio e che si possa riempire, che si possano vincere tante partite perché questa è una buona squadra, gli interpreti sono ancora quelli dell’anno scorso, spero che rimangano in tanti e con qualche innesto possiamo fare bene. Con il Sassuolo abbiamo fatto una buona partita, ora giochiamo partita per partita per arrivare pronti ad inizio campionato. Della squadra quando arrivai a Pisa mi ha colpito, il gruppo coeso, tutti si aiutano, e con un gruppo così possiamo fare grandi cose“.