Luca Vido: “Una grande partita di carattere. Un grande punto”

PISA – A margine della sfida del Vigorito parla il nuovo attaccante del Pisa Luca Vido.

di Maurizio Ficeli



“Sono contento di essere a Pisa e della squadra. Contro il Benevento abbiamo colto un pareggio in un campo importante. Una partita di grande personalità e caratteriale. Abbiamo fatto una grande partita e conquistato un grande punto” .

“A Crotone non ho trovato le alchimie giuste nonostante abbia sempre dato il massimo, ma ringrazio tutti per avermi fatto crescere. Ora sono a Pisa per dare il cento per cento per questa maglia”.