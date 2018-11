Ludoteche, nuovo bando e confermata quella per la “Don Milani”

PISA – “Sulle ludoteche l’Amministrazione Comunale farà un nuovo bando anche per questo anno scolastico? La scuola Don Milani avrà la sua ludoteca?” – così il consigliere Marco Biondi (Pd) – – in una apposita interrogazione a cui gli ha risposto, con la nota qui sotto, l’assessore comunale alla pubblica istruzione Rosanna Cardia.

“Si premette – così scrive l’assessore Cardia – che la gestione delle Ludoteche Comunali/CIAF è stata affidata con atto specifico (DD/09 n. 1319 del 9.12.2016) con durata di due anni; il servizio si è quindi concluso a giugno 2018. In merito alla prima domanda – aggiunge poi la cardia – si fa presente che l’Ufficio sta predisponendo la procedura per affidare la gestione delle ludoteche per l’anno scolastico 2018/2019. La procedura utilizzata sarà quella cosiddetta aperta, prevista dal Codice degli Appalti; il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in linea con quanto previsto dal Codice. Si prevede di pubblicare il bando, in linea di massima, proprio entro oggi, il 15 novembre. In merito alla seconda domanda – così conclude la Cardia – si fa presente che, anche per l’anno 2018/2019, è prevista la ludoteca presso la scuola Don Milani”.