Luigi Carillo su Fb: “Su di me solo falsità”

PISA – Luigi Carillo difensore nerazzurro oggi non è sceso in campo. Ieri Pazienza aveva dichiarato di non averlo visto tranquillo.

Oggi dopo il match hanno fatto seguito le parole di Giovanni Corrado. Lui si difende così su Facebook con un lungo post.

“Mi dispiace tutto quello che sta accadendo… mi dispiace che qualcuno provi a scaricare le colpe di una sconfitta su un ragazzo (e lo dico con piena convinzione) educato, rispettoso e pieno di sani principi che la mia famiglia mi ha insegnato sin dalla nascita!!! Qualche dirigente ha dichiarato che io sono con la testa altrove, che il mio star male è dovuto alla questione presenze/riscatto… FALSITÀ!!! Ripeto… FALSITÀ!!! Io ci tengo al Pisa e ci tengo ancor più alla maglia che ho indossato in questi mesi con assoluta convinzione di indossare una maglia gloriosa!!! Mio malgrado devo essere qui a commentare non una sconfitta ma una vera e propria calunnia… sarò costretto a difendermi e lo farò con tutte le mie forze!!!

Spero di essere in campo il prima possibile e spero di tornare a gioire con voi sotto la curva come ho sempre fatto e spero di continuare a farlo per parecchi anni!!!

FORZA PISA SEMPRE!!!!!!”