Luigi Cuppone: “Adesso non voglio più fermarmi”

PISA – Il grande protagonista del mercoledì dell’Arena è senza dubbio Luigi Cuppone autore di una doppietta contro l’Arzachena nella gara di Coppa Italia Lega Pro.

“Sono contento per i gol realizzati adesso spero di non fermarmi. Nel primo tempo ho toccato la palla con la mano. Se l’avessi lasciata saremo andati in vantaggio. Me ne hanno dette tante a fine primo tempo poi è stato importante segnare nella ripresa questa doppietta”.

“Non è bello non giocare adesso speriamo di riprendere il campionato per tornare a fare il minutaggio. Questi rinvii non ci fanno bene”.