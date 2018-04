Luigi Grassi in esclusiva a Pisanews: “All’Arena per confermarci in chiave playoff”

PONTEDERA – Dopo l’amara sconfitta subita all’Armando Picchi, il Pisa è atteso da un’altra gara difficile fra le mura amiche contro un Pontedera che vuole consolidare la propria posizione nella griglia playoff, forte del pareggio conseguito contro la Carrarese. Per parlare di questo Pisanews ha contattato telefonicamente Luigi Grassi, esperto attaccante della squadra granata pontederese, che ha risposto in maniera molto sintetica circa le aspettative in casa granata riguardo alla gara in programma venerdì prossimo all’Arena in anticipo serale.

di Maurizio Ficeli

D. Sei un attaccante di una certa esperienza, soddisfatto di quanto fatto fino ad ora?

R. “Sì, direi che a livello di carriera calcistica è per me un bilancio positivo e ne sono soddisfatto. Tutti i momenti della mia carriera, sia che abbia giocato a Castelnuovo piuttosto che a San Marino, Lucca o Borgo a Buggiano, passando per Ascoli e Spal sono stati assolutamente belli, oltre a questa militanza nel Pontedera che va avanti da molti anni, davvero fondamentale per la mia carriera”.

D. Pontedera che sta facendo un ottimo campionato, dove volete arrivare?

R. “Abbiamo già raggiunto la salvezza in anticipo, adesso faremo di tutto per confermare la nostra posizione nei playoff a cominciare dalla gara col Pisa”.

D. Tra l’altro venite da un importante risultato di parità contro una Carrarese che è la squadra più in forma del momento, che gara è stata?

R. “Una gara difficile in cui ce l’abbiamo messa tutta per portare a casa la vittoria contro una Carrarese che è la squadra che mi ha impressionato di più rispetto a Livorno e Siena”.

D. Venerdi affronterete un Pisa reduce dalla sconfitta di Livorno, come vi state preparando a questa gara?

R. “Il Pisa è un’ottima squadra, ma noi scendiamo all’Arena per conquistare un risultato positivo. Sicuramente vorranno rifarsi per la sconfitta di Livorno, ma i derby sono così ed il calcio è questo, complimenti al Pisa per la vittoria nel derby dell’andata ed altrettanto al Livorno per la vittoria di sabato scorso”.

D . Dopo questa vittoria il Livorno ha la promozione diretta in tasca?

R. “Sicuramente la vittoria nel derby con il Pisa è stata pesante, ma ci sono ancora tre gare da giocare. A mio avviso il primo posto se lo contenderanno Siena e Livorno”.

D. Un pronostico su Pisa – Pontedera?

R. “Prevedo una gara a viso aperto, chi farà meno errori sia in fase difensiva che di costruzione porterà a proprio favore il risultato di questo incontro”.

La foto di Grassi è tratta da www.tuttocalciatori.net