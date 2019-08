L’ultima vittoria in Coppa contro il Bologna firmata da Wim Kieft

PISA – Sono cinque i precedenti fra Pisa e Bologna all’Arena in Coppa Italia ed in questi incontri i nerazzurri hanno ottenuto una vittoria, due pareggi e una sconfitta, segnando quattro reti ed incassandone sei.

L’ultima vittoria risale alla stagione 1980/81, quando i rossoblù si imposero per 1-0, mentre l’ultima partita disputata in Coppa Italia all’Arena Garibaldi si è giocata nella stagione 1985/86 e finì 2-0 per i nerazzurri con reti di Wim Kieft e un’autorete di Fabbri.

Gli incontri disputati nel passato diventano 15 nel computo totale, e sono composti da cinque vittorie del Pisa, cinque pareggi e sei vittorie del Bologna, per un totale di sedici reti nerazzurre e venti rossoblù.

Il risultato più frequente è lo 0-0, uscito tre volte, tra cui nell’ultima partita disputata tra le due formazioni all’Arena Garibaldi, nel corso della Serie B 2007/08, stagione in cui il Pisa ha sfiorato la promozione in A con Mister Gian Piero Ventura.

L’ultima vittoria in assoluto del Bologna all’Arena risale al campionati di Serie B 1992/93, quando i rossoblù vinsero con il risultato di 1-0.