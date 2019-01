PISA – È morto a 40 anni, all’improvviso Lorenzo Torti. Si e’ sentito male a Torre del Lago, poi si è fatto accompagnare a casa per riposare in loc. Varignano, dove ha chiuso gli occhi e non si e’ più svegliato.

Lorenzo era una grande tifoso del Pisa, lavorava all'”Uovo di Colombo” al Campo d’aviazione di Viareggio come falegname. Tutti lo conoscevano in Curva Nord. Oggi l’ultimo saluto in un affollatissima Chiesa del De Sortis in loc. Varignano a Viareggio.