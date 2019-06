Luminara di San Ranieri: orari, informazioni e misure per la sicurezza

PISA – Partito il conto alla rovescia per la Luminara di domenica 16 giugno, la notte più bella e attesa dell’anno, vigilia della festività di San Ranieri.

Domenica sera oltre 100.000 lumini a cera, posizionati su quasi 20 chilometri di biancherie, illumineranno i circa 140 palazzi che si affacciano nei due chilometri dei Lungarni, esaltando con il bagliore delle fiammelle le forme architettoniche degli edifici, creando così un’atmosfera suggestiva e unica. La Luminara di quest’anno prevede come evento speciale, atteso dalla città, l’inaugurazione del Museo delle Navi Antiche di Pisa.

Il programma della serata

Alle ore 15.30 entreranno in azione 160 ragazzi selezionati appositamente che affiancheranno il personale del Comune e della ditta incaricata, per iniziare uno ad uno l’accensione dei lumini sui Lungarni. All’ora dell’imbrunire, grazie allo spegnimento dell’illuminazione artificiale pubblica e privata, la Città inizierà ad immergersi nella magica sera di San Ranieri.

Alle ore 18.00 agli Arsenali Medicei su Lungarno Simonelli si terrà l’inaugurazione del Museo delle Navi Antiche di Pisa, alla presenza delle autorità cittadine tra cui il Ministro per i beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, la vicepresidente della Regione Toscana, Monica Barni, il Soprintendente Archeologia belle arti e paesaggio di Pisa e Livorno,Andrea Muzzi, Andrea Camilli, responsabile progetto, il Sindaco di Pisa, Michele Conti. Seguirà la visita del Museo.

Alle ore 21.00 circa l’accensione dell’illuminazione della Torre Pendente, mentre per la prima volta anche nel tratto delle antiche Mura di Pisa che circondano piazza dei Miracoli, tra la Torre Santa Maria e Porta Nuova, sarà allestito con la biancheria su cui saranno posizionati i lumini. Le Mura rimarranno aperte e percorribili fino alle ore 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30).

Alle ore 23.00 , come tradizione, è previsto l’inizio dello spettacolo pirotecnico sui Lungarni, con una serie di spettacolari fuochi d’artificio, per la durata di circa 30 minuti, sparati da 14 piattaforme galleggianti poste sull’Arno.

Spazio per disabili Nei pressi dello scalo dei Renaioli sarà una postazione riservata ai disabili, da circa 15-20 posti, per consentire a tutti di godere appieno dello spettacolo. Le macchine munite di apposito contrassegno potranno essere parcheggiate sul lungarno Fibonacci (zona Giardino Scotto) entro le ore 21.00.

Misure per la sicurezza

La serata che ogni anno richiama circa 100 mila persone ad affollare i Lungarni richiede ingenti misure di sicurezza. È stato predisposto un piano approvato in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che prevede il coinvolgimento di oltre 700 operatori tra Forze dell’ordine e Forze armate, Protezione Civile e una task force di 140 steward che vigileranno su tutta l’area interessata. Di seguito, nel dettaglio le misure previste per la serata di domenica, in collaborazione con Prefettura e Questura di Pisa.

Postazioni sanitarie: Il Piano Sanitario predisposto dal 118 prevede la presenza di 20 ambulanze (messa a disposizione da Croce Rossa Italiana, Misericordia, Pubblica Assistenza e PALP) e 14 squadre sanitarie a piedi che, a partire dalle ore 19.00, si sposteranno sui Lungarni, oltre a un posto medico avanzato. Tutte le attività sanitarie saranno coordinate da personale del 118 presente presso il Centro di Coordinamento della Protezione Civile del Comune. Sarà, inoltre, allestito a partire dalle ore 22.00 in piazza Sant’Omobono, nei locali di Spaziobono, un presidio per l’accoglienza di persone in stato di alterazione da alcol o sostanze, gestito da Società della Salute, in collaborazione con CNCA Toscana e di Arnera coop. sociale. I Vigili del Fuoco hanno previsto la dislocazione di 4 mezzi sul territorio e un gommone in Arno con una squadra per interventi sul fiume.

Primo soccorso: Sono state individuate 4 aree di decongestionamento e primo soccorso, in collegamento con le sale operative: piazza Santa Caterina (Nord 1), piazza Dante (Nord 2), piazza Vittorio (Sud 1), piazza San Paolo a Ripa d’Arno (Sud 2).

Vie di fuga: Tutte le strade che affacciano sui Lungarni sono presidiate dal servizio steward e dalle forze dell’ordine, per mantenerle libere da auto, cicli, scooter, occupazioni suolo pubblico, come anche da bancarelle e altre occupazioni.

Divieto di vendita e somministrazione di bevande in vetro: È stata predisposta un’apposita ordinanza sindacale che prevede, a partire dalle ore 18.00 e fino alle 03.00 di lunedì 17 (e il 17 giugno negli stessi orari) in tutto il centro storico il divieto di vendita, anche per asporto, di bevande in contenitori di vetro. Vietata anche la somministrazione di bevande in contenitori di vetro, salvo che il consumo avvenga all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo pubblico. È vietata, infine, anche la detenzione di bottiglie di vetro portate da casa. Il divieto sarà valido nelle aree internedelimitate dai seguenti perimetri: Lungarni compresi tra ponte della Cittadella e ponte della Fortezza; via Santa Marta, via Edmondo De Amicis, via Angelo Battelli, via di Pratale, via Lucchese, via Contessa Matilde, via Bonanno Pisano, Piazza di Terzanaia; via Porta a Mare, via Cesare Battisti, via Alfredo Catalani, via Mascagni, Piazza della Stazione, via Filippo Corridoni, via Carlo Cattaneo, via G.da Sangallo, piazza Don Giovanni Minzoni, Lungarno Fibonacci. I trasgressori saranno puniti con multe da 150 euro.

Divieto di utilizzo di materiale esplodente: Divieto di far uso di materiale esplodente, utilizzare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi, fumogeni e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti, esplodenti, fumogene o irritanti, fatto salvi quelli gestiti dall’Amministrazione Comunale di Pisa. Multe da 150 euro.

Divieto di utilizzo di impianti di amplificazione o diffusione sonora: L’ordinanza sindacale in materia di sicurezza prevede anche, dalle ore 14.00 del 16 giugno alle 03.00 del 17 giugno (e dalle ore 14 del 17 giugno alle 03.00 del 18 giugno) il divieto di collocazione, all’esterno degli edifici o sulle strade o piazze pubbliche o aperte al pubblico transito o sulle sponde dell’Arno, di impianti di amplificazione o di diffusione sonora, fatto salvi quelli gestiti dall’Amministrazione Comunale di Pisa. Il divieto sarà valido sui Lungarni compresi tra Ponte della Cittadella e Ponte della Fortezza; piazza Garibaldi, Borgo Stretto, via Curtatone e Montanara, piazza delle Vettovaglie, piazza Sant’Omobono, piazza Dante, piazza dei Cavalieri, piazza Cairoli; piazza XX settembre, piazza Chiara Gambacorti, Corso Italia, piazza San Sepolcro.

Centri di coordinamento: Sono previste due sale operative: presso la Protezione Civile del Comune di Pisa (per gli aspetti legati al soccorso) e presso la Questura (per le attività di ordine e sicurezza). Le diverse funzioni e le diverse sale operative saranno interconnesse tra loro via radio.

Amplificazione e comunicazioni di emergenza: Verrà predisposto un servizio di amplificazione di emergenza dedicato ad eventuali comunicazioni necessarie su Corso Italia, Borgo Stretto e Lungarni. In caso di emergenza, la comunicazione passerà anche sulla piattaforma AlertPisa.

Ponte di Mezzo aperto ai pedoni: Il Ponte di Mezzo rimarrà aperto per tutta la sera al passaggio pedonale. Saranno riservate, e quindi interdette al transito, solo due corsie laterali, per evitare pressione sulle spallette e consentire l’agevole intervento di personale di servizio e sanitario.

Pulizia durante e dopo la Luminara: Durante la sera 4 squadre di operatori Avr batteranno il centro per pulire con particolare attenzione a vetro e lattine. Dalle 4 di mattina entreranno in azione 32 operai di Avr per la pulizia del centro e dei lungarni, con l’ausilio di 7 spazzatrici e 3 idropulitrici per lavare e sanificare le vie del centro. Dal pomeriggio nuovo turno per pulire i lungarni dai lumini rimasti dopo lo smontaggio delle biancherie.

Bagni pubblici: Nell’area interessata alla manifestazione saranno dislocati 20 bagni chimici, 4 dei quali accessibili ai diversamente abili, e in più saranno aperti fino alle 24 i bagni pubblici Cobianchi.

Servizio CicloPi non attivo: Le stazioni di CicloPi, il servizio di bike-sharing gestito da Pisamo, rimarranno chiuse dalle ore 18.00 del 16 giugno fino alle 08.00 del 17 giugno. Nelle stazioni del centro storico le bici saranno rimosse per evitare danneggiamenti, mentre nelle altre stazioni, le bici rimarranno ma non potranno essere prelevate.

Come raggiungere i lungarni

In auto: Per raggiungere il centro si potranno utilizzare i parcheggi scambiatori di via Pietrasantina (500 posti), di Esselunga e i parcheggi su via Matteucci fino all’altezza di Palazzo dei Congressi. Si può anche parcheggiare in via Paparelli (800 posti) da dove per raggiungere il centro bastano pochi minuti a piedi.

Pisa Mover: Per chi viene da fuori città, c’è la possibilità di utilizzare i parcheggi scambiatori del Pisa Mover: arrivando da tutte le direzioni, in particolare dall’Aurelia (Viareggio e Livorno) o dalla superstrada (Cascina, Pontedera, Empoli, Firenze). È possibile raggiungere il centro al costo di 1,20 euro a persona, con il parcheggio dell’auto in uno dei due parcheggi scambiatori del Pisa Mover, uno accessibile direttamente dall’Aurelia e l’altro da via di Goletta, all’uscita dell’aeroporto della Fi-Pi-Li, dove si trovano un totale di 1400 posti auto. Da qui si prende la navetta elettrica che porta alla stazione ferroviaria. Il servizio shuttle sarà in funzione fino alle 1.30 del mattino. Il parcheggio costa 1,20 euro, incluso un biglietto andata e ritorno sullo shuttle, mentre gli altri passeggeri a bordo dell’auto usufruiranno della tariffa agevolata per il carpooling: 1,50 euro aggiuntivo per il secondo passeggero e 1 euro aggiuntivo per ogni altro passeggero. La promozione è attiva anche per la Regata di San Ranieri (17 giugno).

Treno speciale: Trenitalia organizza, come gli anni scorsi, un treno speciale per il ritorno in direzione Firenze. Il treno partirà alle ore 01.15 da Pisa Centrale con fermate a Cascina (1.26), Pontedera (1.32), Empoli (1.49), Firenze Rifredi (2.14), arrivo a Firenze Campo di Marte alle 2.25.

Interdizione alla navigazione su fiume Arno: È previsto il divieto di navigazione sul fiume Arno a partire dalle ore 06.00 del 15 giugno fino alle ore 22.00 del 17 giugno tra il Ponte della Ferrovia ed il Ponte della Fortezza. Un servizio di pattugliamento assicurerà il rispetto del divieto, la sicurezza per l’accensione dei fuochi dalle piattaforme sull’Arno e l’eventuale soccorso nel fiume.

Modifiche al traffico: Divieto di sosta dalle ore 12.00 del 16 giugno alle 14.00 del 17 giugno in Lungarno Simonelli, piazza Solferino, lungarno Pacinotti, lungarno Mediceo, piazza Mazzini, lungarno Fibonacci (eccetto veicoli al servizio di persone invalide nel tratto dal Ponte della Vittoria all’Arco, con accesso entro le ore 21.00 e successiva uscita obbligatoria a fine evento dalla Parte del Ponte della Vittoria), lungarno Galilei, lungarno Gambacorti, lungarno Sonnino, via Stampace.

Divieto di sosta dalle 12 del 16 giugno alle 5 del 17 giugno sulle vie di esodo: via Santa Maria (da Lungarno Pacinotti fino a Via Trento); Piazza Carrara (da lungarno Pacinotti fino a Via San Nicola); Piazza Garibaldi; Piazza del Pozzetto; Borgo Stretto; via Ulisse Dini (da Borgo Stretto fino a Piazza San Felice); Piazza Cairoli (tratto carrabile); via Cavour; Piazza Mazzini; via Santa Bibbiana (nel tratto da piazza Mazzini a via del Buschetto); via Bovio; Piazza XX Settembre; via di Banchi; Corso Italia; via degli Uffizi; via Toselli (da via di Banchi a via degli Uffizi); via Sant’Antonio (primi 30 metri dal Lungarno Gambacorti); Piazza Saffi; via di Porta a Mare (da Lungarno Sonnino fino a Via Conte Fazio); via Oberdan; via Curtatone e Montanara (solo lato ovest fino a piazza Dante compresa); Piazza San Sepolcro (parte prospicente lungarno).

Divieto di circolazione in più fasi sui Lungarni:

Dalle ore 14.00 lungarno Pacinotti, lasciando la corsia nord aperta per l’uscita da via Santa Maria verso Ponte Solferino; lungarno Mediceo fino a Piazza Mazzini; Ponte della Fortezza corsia da nord a sud; lungarno Galilei, lungarno Gambacorti, lungarno Fibonacci; inversione del senso di marcia di via Palestro; tutte le strade e vicoli con sbocco in uscita ai lungarni.

Per le vie di esodo, sempre dalle ore 14.00, via Santa Maria (da lungarno Pacinotti a via Trento), Piazza Carrara (da lungarno Pacinotti a via San Niccola), Piazza Cairoli, via Cavour, via Santa Bibbiana (da Piazza Mazzini a via del Buschetto), via Bovio, Corso Italia, via Toselli, via Sant’Antonio (da via San Paolo a lungarno Gambacorti), via Curtatone e Montanara.

Dalle ore 16.00 si aggiungonolungarno Simonelli, lungarno Sonnino, piazza San Paolo a Ripa D’Arno, lungarno Fibonacci (eccetto veicoli al servizio di persone invalide nel tratto dal Ponte della Vittoria all’Arco entro le ore 21.00, con successiva uscita obbligatoria a fine evento dalla Parte del Ponte della Vittoria), Ponte della Fortezza; corsia nord di lungarno Pacinotti, Ponte di Mezzo, Piazza Garibaldi, Piazza Cairoli, lungarno Mediceo, piazza Mazzini, lungarno Galilei, Piazza San Sepolcro, lungarno Gambacorti.

Dalle ore 18.00 chiusi anchepiazza Solferino e Ponte Solferino; inversione del senso di marcia di via Crispi e di via Stampace; sospensione della corsia preferenziale di via Rustichello che sarà adibita a normale corsia per lo scorrimento del traffico privato in uscita.