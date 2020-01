Lunedì 13 gennaio primo Consiglio Comunale del 2020. PD, Basta al posto di Pizzanelli

PISA – Il Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, ha convocato per lunedì 13 gennaio (dalle 14,30, Sala Delle Baleari) la prima seduta del Consiglio Comunale del 2020.

Molti, come di consueto, gli argomenti all’ordine del giorno. Dopo la surroga del consigliere Vladimiro Basta (Pd) che prende il posto del consigliere Giuliano Pizzanelli (Pd) che ha rassegnato nei giorni scorsi, com’è noto, le proprie dimissioni, il Sindaco di Pisa Michele Conti, comunicherà l’acquisto di alcuni beni per la Protezione Civile.

Successivamente i consiglieri comunali discuteranno, grazie ad una interpellanza della consigliera Olivia Picchi (Pd) e del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), del calo dei viaggiatori registrato quest’anno dall’Aeroporto Galilei. Ad entrambi i consiglieri gli risponderà il Sindaco di Pisa, Michele Conti.

I consiglieri comunali, inoltre, discuteranno, grazie questa volta ad una mozione dei consiglieri del M5S, Gabriele Amore e Alessandro Tolaini, anche del calo dei visitatori del Museo di San Matteo di lungarno Mediceo.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, invece, i consiglieri comunali ne voteranno ben tre. Il primo, presentato dalla Commissione Urbanistica Comunale è per la riqualificazione del collegamento per gli Arsenali Medicei. Il secondo, presentato dalle consigliare Annalisa Cammellini e Emanuela Dini, entrambe della Lega, è per il via ad una campagna di sensibilizzazione sulla sindrome fibromialgica. Il terzo, infine, presentato dalla consigliera Maria Antonietta Scognamiglio (Pd), chiede all’Amministrazione Comunale che “s’impegni a rivalutare l’opportunità d’intitolare una rotatoria a Giuseppe Niccolai”.

La prossima seduta del Consiglio Comunale si terrà martedì 28 gennaio dalle 14,30, Sala Delle Baleari. Tutte le sedute del Consiglio Comunale saranno trasmesse in diretta streaming dal sito internet del Comune di Pisa.