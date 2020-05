Lunedì 18 maggio via libera del Governo per la riapertura del commercio al dettaglio. Entro venerdì i protocolli di sicurezza

PISA – Lunedì 18 maggio riapre il commercio al dettaglio, ovvero bar ristoranti, estetisti e parrucchieri. E’ quanto emerso nel corso dell’incontro tra Governo e Regioni. Le linee guida e i protocolli di sicurezza saranno indicati per ogni attività fra giovedì e venerdì perché possano riaprire nella massima sicurezza.

“Inizia la fase della responsabilità per le Regioni“, ha sottolineato il ministro delle Autonomie Francesco Boccia, che potranno riaprire in autonomia le attività a partire dal 18 maggio ma il governo avrà la possibilità di intervenire tempestivamente nel caso in cui, in base all’andamento dei dati sulla curva del contagio e dei criteri definiti dalla circolare del ministero della Salute, fosse necessario bloccare una nuova diffusione del virus.

Saranno invece ancora oggetto di confronto tra governo e territori le tempistiche e le modalità di riapertura dei confini interregionali, per le quali al momento non esiste una visione univoca da parte delle Regioni.