Lungarno Leopardi, auto parcheggiate sul greto del fiume

PISA – “Molte auto sono parcheggiate sul lungarno Giacomo Leopardi (è quello che si trova tra il Ponte sull’Aurelia e il Ponte della Cittadella e alcune addirittura sono parcheggiate proprio sul greto del fiume”.

Così la consigliera Mirella Bronzini (Fi) – nella foto – intervenendo nel Consiglio Comunale di alcune settimane fa. “Si tratta – ha poi aggiunto – di uno dei pochi parcheggi gratuiti della nostra città e che viene utilizzato, principalmente – dalle persone per recarsi al lavoro. Ma le auto sono parcheggiate in modo molto pericoloso per le stesse persone, soprattutto quando l’Arno è in piena”.

“Io non so – ha concluso la Bronzini – di chi sia la competenza ma occorre intervenire il più presto possibile”.