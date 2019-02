“Luoghi del Cuore”: Calci, Vicopisano e il Monte Pisano chiudono al primo posto

PISA – Calci, Vicopisano e il Monte Pisano sono ufficialmente arrivati primi nel IX censimento dei “Luoghi del cuore” del FAI. Ciò è avvenuto grazie a 114.670 persone che hanno voluto partecipare, con generosità e grande amore per il nostro territorio, a una testimonianza verso un’area colpita da una terribile tragedia.

“La forza e la tenacia dei calcesani sono state premiate – afferma Alessandra Nardini Consigliere Regionale PD – Le cittadine e i cittadini, l’Amministrazione Comunale, le associazioni e il comitato hanno fatto un lavoro semplicemente eccezionale e lo dico con grande emozione: “Ve lo meritate assolutamente. Calci ce la farà, insieme ce la faremo. Il mio impegno e quello della Regione proseguirà senza sosta, per aiutare gli abitanti e le attività del Monte Pisano ad avere il futuro che meritano.

Alla soddisfazione per questa vittoria si aggiunge quella per un altro esito importante: la settima posizione in classifica per la chiesa di San Francesco, un vero gioiello nel cuore di Pisa“.