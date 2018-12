Lutto. È morto il Cavalier Sestilio Paletti

PISA – Il Pisa Sporting Club piange la scomparsa del Cavalier Sestilio Paletti, socio, consigliere di amministrazione e amico della famiglia nerazzurra.

Il Presidente Giuseppe Corrado a nome del Consiglio di Amministrazione e della società tutta esprime vicinanza e conforto alla moglie Carolina Gentilini, al figlio Mirko nostro Vice Presidente e ai figli Gino e Raffaele in questo momento di dolore per la perdita di un grande uomo e di un grande imprenditore.

La squadra nerazzurra scenderà in campo con il lutto al braccio nelle prossime due gare per onorare la memoria del Cavalier Paletti.