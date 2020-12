Lutto nel mondo nerazzurro. Ci ha lasciato Franco Fiaschi

PISA – Un ‘altra notizia ferale ha funestato l’ambiente nerazzurro. Ci ha lasciato, a causa del Covid, Franco Fiaschi, conosciuto nell’ ambiente, oltre che come grande tifoso nerazzurro, anche come volontario addetto al servizio dello stadio per conto della società nerazzurra fin dai tempi della presidenza di Romeo Anconetani per arrivare fino ai giorni nostri, dove era molto apprezzato anche dagli attuali responsabili delegati della sicurezza dello stadio Roberta Castellini e Sergio Agostini.

di Maurizio Ficeli

Con Franco se ne va una figura storica che tutti conoscevano ed apprezzavano per la sua gentilezza ed affabilità nell’espletare il servizio nel settore della tribuna di onore, che gli era stato assegnato.

“Con tanto dolore dobbiamo salutare un caro amico, Franco Fiaschi, che ci ha lasciato causa Covid, non è riuscito a debellarlo, solo un mese fa era presente allo Stadio partita Pisa Monza in qualita di Steward. – cosi scrive il Centro Coordinamento Pisa Club della presidentessa Liana Bandini – Gli amici del Centro di Coordinamento e a nome mio sono vicini alla moglie Paola, alla figlia Alessia, alla cara nipotina e al genero Gabriele per questo momento molto triste.Liana”.Ed anche noi della redazione di Pisanews ci associamo al dolore di tutto l’ambiente nerazzurro per la perdita del caro Franco, formulando ai familiari le nostre più sentite condoglianze. Ci mancherai Franco”.

Anche il Pisa Sporting Club “si unisce al cordoglio per la scomparsa di Franco Fiaschi, super tifoso del Pisa e per moltissimi anni presente all’Arena come volontario. Alla famiglia, agli amici e ai conoscenti di Franco giungano le più sentite condoglianze da parte della società del presidente Giuseppe Corrado“.

Chi scrive ricorda, tra l’altro, una trasferta di due giorni a Napoli, dove il Pisa vinse 1 a 0 con gol di Bergreen e nella quale, il giorno precedente, avevamo pernottato a Vietri sul Mare, vicino Salerno. Inoltre qualche mese fa c’era stata occasione di vederlo in occasione della gara con il Monza e nulla faceva presagire una fine del genere che ha lasciato tutti basiti.