Macchina contro laboratorio artigianale. Edificio non agibile: due feriti

CAPANNOLI – Personale dei VVF del distaccamento di Ponsacco è intervenuto alle ore 4:30 circa di domenica 24 maggio nel comune di Capannoli in via Solaia per la verifica statica.

A seguito di un incidente stradale il conducente di autovettura, una Porsche Carrera, ha sfondato il portone d’ingresso di un laboratorio artigianale causando il parziale crollo delle strutture.

Il negozio è stato reso non agibile. All’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco i due occupanti erano già stati presi in cura dal personale del 118. Sul posto i Carabinieri.